В Саратовской области 17-летний подросток ударил отца ножом в живот
В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело против 17-летнего подростка. Как сообщает СУ СК РФ по региону, юноша ударил отца ножом.
По информации следствия, инцидент произошёл 24 мая. Парень поссорился со своим 46-летним отцом. Во время конфликта молодой человек ударил родителя ножом в живот. Раненый мужчина смог отбиться от нападавшего. Медики оказали ему помощь и спасли жизнь.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители задержали подростка и решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее в Тульской области гость забил поленом хозяйку дома и напал на двух детей и женщину. Медики госпитализировали пострадавших в тяжёлом состоянии. Нападавшего задержали правоохранители.
Читайте также: