В Омской области из-за удара током погибли два рыбака
В Омской области два рыбака погибли в больнице от удара током. Подробности приводит пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По информации ведомства, инцидент произошёл на протоке Иртыша недалеко от посёлка Горячий Ключ. 54-летний мужчина задел телескопической удочкой высоковольтную линию.
В результате удара током пострадал он сам и его 53-летний знакомый. С ожогами рыбаков доставили в больницу, где спустя несколько дней они скончались. По факту случившегося следственное управление СК РФ по региону проводит проверку.
Ранее сообщалось о трагедии в Иркутской области, где во время фотосессии на краю скалы погибла 24-летняя девушка. Отмечается, что грунт под ногами россиянки обвалился, и она сорвалась вниз.
