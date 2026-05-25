Достижения.рф

В Омской области из-за удара током погибли два рыбака

СК проводит проверку после гибели двух рыбаков от удара током в Омской области
Фото: Istock/Serhii Sobolevskyi

В Омской области два рыбака погибли в больнице от удара током. Подробности приводит пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.



По информации ведомства, инцидент произошёл на протоке Иртыша недалеко от посёлка Горячий Ключ. 54-летний мужчина задел телескопической удочкой высоковольтную линию.

В результате удара током пострадал он сам и его 53-летний знакомый. С ожогами рыбаков доставили в больницу, где спустя несколько дней они скончались. По факту случившегося следственное управление СК РФ по региону проводит проверку.

Ранее сообщалось о трагедии в Иркутской области, где во время фотосессии на краю скалы погибла 24-летняя девушка. Отмечается, что грунт под ногами россиянки обвалился, и она сорвалась вниз.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0