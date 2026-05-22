Шереметьевские таможенники нашли 1,2 кг лома серебра в рюкзаке иностранки
Шереметьевские таможенники обнаружили 1,2 кг лома серебра в рюкзаке 53-летней иностранки, которая вылетала в Китай. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
Сотрудники остановили пассажирку в «зелёном» коридоре в рамках выборочного контроля. Инспекторы с помощью рентген-установки выявили в её ручной клади четыре полиэтиленовых свёртка с металлическими гранулами серебристого цвета.
Женщина пояснила, что перемещала товар по просьбе третьих лиц и не знакома с таможенными правилами. Экспертиза подтвердила: это аффинированное серебро 999-й пробы. Общая стоимость товара составила 330 тысяч рублей.
В отношении иностранки возбудили два дела об административных правонарушениях: по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Суд назначил женщине штраф в размере 165 тысяч рублей.
