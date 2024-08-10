Шесть беспилотников ВСУ уничтожили на подлете к предприятию в Ярославле

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Беспилотники ВСУ этой ночью, 10 августа, пытались атаковать одно из предприятий в Ярославской области и были уничтожены еще на подлете. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Михаил Евраев. По данным Минобороны России, в регионе уничтожили шесть БПЛА.
«На месте их падения разрушений и пострадавших нет. В зоне обнаружения работают экстренные службы», — написал глава региона.Евраев также добавил, что на территории Ярославской области могут оставаться обломки беспилотников, которые важны для следствия. При обнаружении, он просит не приближаться к ним, а сообщать об этом по номеру 112.
Ранее сообщалось, что прошлым вечером, 9 августа, в городе Курчатов под Курском отключилось электричество после падения обломков украинского беспилотника на подстанцию. Как отмечал врио губернатора региона Алексей Смирнов, обломки дрона упали на трансформаторную подстанцию, после чего там возник пожар. Энергоснабжение в городе пропало.
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