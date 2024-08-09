ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в районе 19:00 российскими системами ПВО была предотвращена попытка украинских войск совершить террористическую атаку на территории России. В результате оперативных действий ВС РФ удалось сбить дрон ВСУ над Белгородской областью.
О пострадавших и повреждениях объектов не сообщается.
Ранее в этот день глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекинском городском округе. В результате атаки пострадали три мирных жителя.
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О пострадавших и повреждениях объектов не сообщается.
Ранее в этот день глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекинском городском округе. В результате атаки пострадали три мирных жителя.
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Анастасия Чинкова