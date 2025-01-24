«Для вступления в интимную связь»: в Ростовской области задержали банду, похищавшую участников СВО

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Силовики задержали членов преступной группы, которые подозреваются в похищении военнослужащих и вымогательствах. Об этом сообщает управление ФСБ России по Ростовской области.
Отмечается, что участники группы привлекли к своим преступлениям двух несовершеннолетних девушек, которые специализировались на интернет-знакомствах с участниками СВО для вступления с ними в интимную связь. После этого военных похищали и, представляясь сотрудниками полиции, требовали свыше трёх миллионов рублей за якобы невозбуждение уголовного дела по факту связи с несовершеннолетними.
Также правоохранителями было установлено, что фигуранты вымогали деньги у ростовских предпринимателей под разными предлогами. Для оказания психологического давления на своих жертв был задействован ранее судимый за мошенничество мужчина, который представлялся сотрудником ЧВК «Вагнер». При этом он не проходил службу в ВС РФ и не состоял ни в каких добровольческих формированиях. Фактически он был трудоустроен массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером.
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Анастасия Чинкова