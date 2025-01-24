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«Для вступления в интимную связь»: в Ростовской области задержали банду, похищавшую участников СВО

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в похищении военнослужащих
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Силовики задержали членов преступной группы, которые подозреваются в похищении военнослужащих и вымогательствах. Об этом сообщает управление ФСБ России по Ростовской области.


Отмечается, что участники группы привлекли к своим преступлениям двух несовершеннолетних девушек, которые специализировались на интернет-знакомствах с участниками СВО для вступления с ними в интимную связь. После этого военных похищали и, представляясь сотрудниками полиции, требовали свыше трёх миллионов рублей за якобы невозбуждение уголовного дела по факту связи с несовершеннолетними.

Также правоохранителями было установлено, что фигуранты вымогали деньги у ростовских предпринимателей под разными предлогами. Для оказания психологического давления на своих жертв был задействован ранее судимый за мошенничество мужчина, который представлялся сотрудником ЧВК «Вагнер». При этом он не проходил службу в ВС РФ и не состоял ни в каких добровольческих формированиях. Фактически он был трудоустроен массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером.

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#задержание
Житель Подмосковья напал с кулаками на чужую машину
24 января 2025, 13:54

Фото: istockphoto.com/globalmoments

Полицейские задержали жителя подмосковного Воскресенска по подозрению в повреждении чужого имущества: он голыми руками помял чужой автомобиль и разбил в нём стёкла, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о повреждении имущества подала жительница округа Коломна. В ходе расследования полицейские установили и задержали злоумышленника. Выяснилось, что он из хулиганских побуждений руками и ногами наносил удары по автомобилю, в результате чего разбил окно в двери багажника и оставил царапины и вмятины на кузове. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и отпустили под подписку о невыезде.

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Мистика: Москвичи находят во дворе цинковые гробы

Поймали за шланг: в Москве росгвардейцы предотвратили хищение бензина из каршеринга

«Для вступления в интимную связь»: в Ростовской области задержали банду, похищавшую участников СВО
#нападение
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#криминал
#воскресенск
#коломна
#полиция
#мвд московской области
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Мистика: Москвичи находят во дворе цинковые гробы
SHOT: Москвичи начали находить во дворах цинковые гробы
24 января 2025, 13:48

Фото: istockphoto/kzenon

На востоке Москвы, в районе Люблино, жители Ставропольской улицы ежедневно обнаруживают цинковые и деревянные гробы во дворе у помойки. По словам москвичей, гробы появляются там в течение двух месяцев, их убирают, но утром находят новые.
Некоторые жители решили выяснить причину мистификации, стали дежурить по очереди возле мусорной площадки, но не обнаружили ничего подозрительного.

Телеграм-канал SHOT выяснил: в двух километрах от двора находится ритуальный салон. Жители не могли предположить, что сотрудники решат утилизировать свои гробы подобным образом.

Сотрудники ритуального салона уверяют, что не имеют отношения к гробам во дворе на Ставропольской. Однако сравнение маркировки на ящиках во дворе агентства и на мусорной площадке на Ставропольской говорит об обратном. В настоящее время москвичи решают, подавать ли им коллективную жалобу на гробовщиков.

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#жители
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#сотрудники
#площадки
#москва
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Поймали за шланг: в Москве росгвардейцы предотвратили хищение бензина из каршеринга
24 января 2025, 13:15

Фото: istockphoto/kzenon

На юге столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, сливавшего топливо из каршерингового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел на Ясеневой улице, где росгвардейцы заметили подозрительного человека, копающегося возле припаркованных машин. Как только мужчина обнаружил патрульный автомобиль, он стремительно выдернул шланг из бензобака каршеринговой «ласточки» и попытался спрятать его в своем автомобиле.

На вопрос о том, что он делает, 23-летний гость столицы внятно ответить не смог. В багажнике его машины находилось четыре канистры для топлива. Несмотря на это, он настаивал на своей невиновности.

«Если бы канистры были полные, меня бы здесь не было», — оправдывался злоумышленник.

Логика его рассуждений была сомнительной, а вот законопослушность оставляла желать лучшего. В результате «автомобильного кровососа» передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Подмосковье учителя физкультуры обвиняют в растлении 10-летней школьницы
24 января 2025, 12:18

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Подмосковье учителя физкультуры обвиняют в растлении 10-летней школьницы. Родители учеников создали петицию в защиту преподавателя, пишет Telegram-канал Mash.
Мать пострадавшей девочки рассказала, что школьный тренер по волейболу запер её дочь в физкультурном зале и надругался над ней. Это произошло с 15 на 16 января в останкинской средней школе в Дмитрове.

Вернувшись домой, девочка рассказа о произошедшем маме, после чего учителя задержали.

Однако родители других учеников отказываются в это верить. Они утверждают, что учитель очень уважаемый, добрый и глубоко верующий человек, а мать ученицы просто всё придумала. Теперь они собирают подписи в защиту преподавателя.

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Смертная казнь грозит россиянину, выбросившему сына за борт катера в Таиланде
24 января 2025, 12:04

Фото: iStock/ViewApart

Смертная казнь грозит россиянину, выбросившему сына за борт лодки в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что трагедия произошла в акватории Суринских островов. Экскурсионный катер катал 30 пассажиров, в числе которых были 45-летний гражданин России Артём Б. и его 13-летний сын Лукас. Однако в один момент что-то пошло не так, мужчина внезапно схватил подростка за ноги и выбросил за борт.

Капитан в эту же минуту остановился, но было уже поздно. Вместе с другими пассажирами он поднял парня на борт, но тому гребным винтом сильно повредило голову. Лукаса доставили в больницу, где он в скором времени скончался.

Знакомые мужчины рассказали, что он состоял в отношениях с местной женщиной, которая и родила ему сына, являющегося гражданином Таиланда.

Некоторые очевидцы трагедии утверждают, что Артём не хотел убивать сына, а собирался лишь пошутить над ним, чтобы тот сам доплыл оставшиеся 200 метров до берега.

Местная полиция оперативно задержала россиянина и предъявила ему обвинения в преднамеренном убийстве. Максимальное наказание по это статье – смертная казнь или пожизненное тюремное заключение.

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#сын
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Спасатели Подмосковья на руках вынесли с обледенелого поля мужчину с травмой ноги
24 января 2025, 11:34

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

60-летний мужчина травмировал ногу, возвращаясь домой через поле, и не смог двигаться дальше, на помощь ему пришли спасатели. Инцидент произошёл в Одинцовском городском округе — в районе СНТ «Рамека-2», сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов обратился сам пострадавший. Он рассказал, что шёл через поле домой, поскользнулся на обледенелом участке и не может подняться из-за сильной боли в ноге. Приехавшие по вызову спасатели обнаружили, что не могут добраться до пострадавшего на машине из-за бездорожья. Поэтому они вместе с сотрудниками скорой помощи отправились на поиски пешком», — говорится в сообщении.
Пострадавший был обнаружен в полутора километрах от дороги. Медики наложили ему на повреждённую ногу шину, а затем спасатели зафиксировали мужчину на носилках и донесли до машины скорой помощи для отправки в больницу.

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#одинцовский городской округ
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В Тайланде россиянин выбросил сына за борт катера, ребенок погиб
24 января 2025, 10:23

Фото: iStock/sornwut tubtawee

В Таиланде россиянин выкинул за борт своего 13-летнего сына во время прогулки на катере, ребенок погиб. Об этом пишет Thairath,
По данным издания, все произошло рядом с Суринскими островами. 45-летний россиянин с сыном в компании еще 33 человек отправился на прогулку на катере. В какой-то момент отец схватил ребенка и выбросил за борт. Мальчик ударился о винт катера, получив серьезные травмы.

Ребенка отвезли в больницу, но там он умер. Спасти его не смогли. У пострадавшего не было гражданства РФ, он был подданным Таиланда.

При этом отца сразу задержали. Его должны доставить в суд для решения вопроса об аресте. В случае доказательства вины, мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Причина убийства не уточняется.

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Механик «Волгонефти-212» Татаринов: Танкер развалился на куски за 10 минут
24 января 2025, 09:26

Фото: istockphoto/Photos by Painter

15 декабря 2014 года в Керченском проливе Чёрного моря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно разломилось на две части буквально за десять минут.
Об этом в разговоре с изданием «РБК Пермь» рассказал механик корабля Алексей Татаринов. По его словам, катастрофа произошла из-за резкого ухудшения погодных условий, которые не соответствовали прогнозу. Кроме того, судну не удалось укрыться от шторма у мыса Такиль в Крыму. Встать там на якорь танкеру не разрешило руководство порта, сославшись на большое количество судов на рейде.

После усиления ветра и волнения на море команда произвела осмотр танкера, проверила все отсеки на герметичность, задраила люки. Тем не менее, судно разломилось на две части в районе пятого и шестого танков примерно за 10 минут. Механик Татаринов исключил ошибки капитана и экипажа, заявив, что все действовали строго по инструкции.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» перевозили в общей сложности девять тысяч тонн мазута. В результате крушения судов 15 декабря нефтепродукты попали в Чёрное море.

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#чёрное море
#катастрофа
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В частном доме в Подмосковье нашли кусты и семена конопли
24 января 2025, 09:21

Фото: istockphoto/Photos by Painter

13 кустов конопли и коробку с семенами обнаружили полицейские в частном доме 33-летнего мужчины в слободке Алёшино городского округа Воскресенск, хозяина дома задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В доме злоумышленника полицейские нашли 13 кустов конопли, коробку с семенами, более 100 граммов сухого вещества растительного происхождения, курительные трубки, электронные весы, а также всё оборудование, необходимое для выращивание наркосодержащих растений», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что сухое растительное вещество является марихуаной.

Задержанный рассказал, что выращивал коноплю в течение полутора лет для личного пользования. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

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#криминал
#мвд московской области
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