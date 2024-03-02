Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге

Фото: iStock/maxim4e4ek
После происшествия на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, шесть человек обратились за медицинской помощью, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
«Специалисты оказали помощь шести людям, включая женщину 92 лет, которая была госпитализирована из-за стрессовой реакции», — уточнили в организации.По словам свидетелей, причиной инцидента стало падение беспилотника.
Утром губернатор города Александр Беглов заявил, что ЧП произошло в домах Красногвардейского района Санкт-Петербурга, при этом частично пострадало остекление двух балконов. Он не уточнил причины происшествия. На месте работают МЧС и сотрудники силовых структур. Жертв нет.
Читайте также:
Появилось видео взрыва в Петербурге из-за беспилотника
В Петербурге жителей предупредили о повторной атаке БПЛА
Целью БПЛА в Петербурге была нефтебаза «Ручьи»
Артем Кузьмин