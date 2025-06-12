Шесть человек погибли из-за столкновения машины с трактором в Иркутской области

12 июня 2025, 02:50

Фото: кадр видео Telegram-канала ГУ МВД России по Иркутской области @mvd_38

В Аларском районе Иркутской области возле населенного пункта Ныгда произошло смертельное ДТП, унесшее жизни шести человек. Авария случилась между легковым автомобилем марки Lada и самодельным мини-трактором, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.





Пять человек погибли непосредственно на месте происшествия. Еще один пострадавший скончался позже, во время транспортировки в карете скорой помощи.





«В результате дорожно-транспортного происшествия на месте инцидента от полученных травм скончались водитель и четыре пассажира мини-трактора, а в автомобиле скорой медицинской помощи скончался водитель легкового автомобиля», — пояснили в пресс-службе МВД по региону.