Шесть человек погибли из-за столкновения машины с трактором в Иркутской области
В Аларском районе Иркутской области возле населенного пункта Ныгда произошло смертельное ДТП, унесшее жизни шести человек. Авария случилась между легковым автомобилем марки Lada и самодельным мини-трактором, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Пять человек погибли непосредственно на месте происшествия. Еще один пострадавший скончался позже, во время транспортировки в карете скорой помощи.
«В результате дорожно-транспортного происшествия на месте инцидента от полученных травм скончались водитель и четыре пассажира мини-трактора, а в автомобиле скорой медицинской помощи скончался водитель легкового автомобиля», — пояснили в пресс-службе МВД по региону.Предварительно, водитель автомобиля допустил столкновение, врезавшись в мини-трактор, которые ехал впереди в попутном направлении. ДТП произошло в темное время суток.
В настоящее время на месте трагедии продолжают работу сотрудники экстренных служб.