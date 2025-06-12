«Дюймовочка»: Дана Борисова поразила совместным снимком с Николаем Валуевым после закрытой вечеринки

12 июня 2025, 02:24

Дана Борисова сделала совместный снимок с Николаем Валуевым на закрытой вечеринке

Дана Борисова (Фото: Instagram* @danaborisova_official)

Дана Борисова опубликовала совместное фото с известным боксером и депутатом Госдумы Николаем Валуевым на закрытой вечеринке. Телезвезда, едва достающая до плеча высокого боксера, смотрелась в кадре необычно. А ведь она сама не маленькая женщина!







«На вчерашней закрытой вечеринке с обаятельным. Как вам?», — подписала пост Дана, добавив улыбающийся смайлик.