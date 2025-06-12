«Дюймовочка»: Дана Борисова поразила совместным снимком с Николаем Валуевым после закрытой вечеринки
Дана Борисова сделала совместный снимок с Николаем Валуевым на закрытой вечеринке
Дана Борисова опубликовала совместное фото с известным боксером и депутатом Госдумы Николаем Валуевым на закрытой вечеринке. Телезвезда, едва достающая до плеча высокого боксера, смотрелась в кадре необычно. А ведь она сама не маленькая женщина!
«На вчерашней закрытой вечеринке с обаятельным. Как вам?», — подписала пост Дана, добавив улыбающийся смайлик.На фоне 51-летнего Валуева, чей рост превышает два метра, Дана с ее 170 см выглядела миниатюрной. Поклонники, пораженные контрастом, даже не сразу поверили в реальность изображения. Дану прозвали «красивой дюймовочкой», подчеркнув, что на таких снимках действительно ощущается разница между мужчинами и женщинами.
Некоторые фанаты начали шутливо «сватать» знаменитостей, называя их «идеальной парой» и хваля ум Даны и внешность Николая. По их словам, такое сочетание прекрасно для отношений.
Однако Дана и Николай всего лишь сделали дружеское фото. Валуев давно счастлив в браке с женой Галиной, вместе с ней он воспитывает троих детей: двух сыновей и одну дочь.
В феврале «Радио 1» сообщало, что министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана внесло депутата Государственной думы РФ, бывшего боксёра Николая Валуева в список лиц, чьё пребывание на территории страны нежелательно.
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