«Словно сестры»: Анна Ковальчук и ее взрослая дочь-актриса Злата вместе пришли на ТЭФИ-2025
Анна Ковальчук блистала на красной дорожке премии «ТЭФИ-2025» вместе со своей взрослой дочерью-актрисой Златой. Обе звезды выбрали элегантные черные платья, что еще больше подчеркнуло их сходство. Об этом пишет издание «Super.ru».
Сейчас Анна ходит с короткими волосами — звезда «Тайн следствия» сменила имидж ради нового сезона сериала. 47-летняя Ковальчук появилась на церемонии вручения «ТЭФИ-2025» в сопровождении 24-летней Златы, дочери от Анатолия Ильченко. Девушка пошла по стопам матери и строит актерскую карьеру.
Анна и Злата выбрали черные платья с открытыми плечами: наряд Златы дополнял смелый разрез и яркая бижутерия, в то время как образ Анны был более сдержанно-изысканным. Поклонники заметили, что мать и дочь выглядят словно сестры.
Такой комплимент актрисы получают не впервые — когда они выкладывают совместные фото в своих личных блогах, то комментаторы всегда реагируют крайне позитивно.
«У такой красивой мамы может быть только не менее прекрасная дочь!», — пишут фанаты.При этом моложавая внешность Анны связана по большей части с естественным уходом за своим телом и заботой о здоровье. Ковальчук признавалась, что редко прибегает к бьюти-процедурам, доверяя лишь советам сестры-косметолога.
Она считает уход за внешностью частью профессии, но предостерегает от чрезмерных попыток омоложения, которые могут мешать принятию себя и обходятся дорого.
«Красота ведь в первую очередь идет изнутри. Физически надо поддерживать организм в порядке: нутрициология, витамины, свежий воздух, прогулки, здоровый сон и хорошее настроение», — говорила актриса.*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская