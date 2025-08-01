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Шесть человек погибли в ДТП под Пензой

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Мокшанском районе Пензенской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шестеро человек, еще один получил травмы. Об этом сообщают несколько источников, включая «Известия» и ТАСС.



По данным РБК, среди погибших – трое пассажиров автомобиля Chevrolet в возрасте 41, 37 и 31 года. Всего в аварии пострадали семь человек.

Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Об этом сообщает официальный Telegram-канал областного управления ГАИ.

Расследование продолжается. Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.

Анастасия Чинкова

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