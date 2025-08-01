Шесть человек погибли в ДТП под Пензой

01 августа 2025, 10:32

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Мокшанском районе Пензенской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шестеро человек, еще один получил травмы. Об этом сообщают несколько источников, включая «Известия» и ТАСС.