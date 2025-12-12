Шесть человек пострадали при мощном взрыве газа в США

12 декабря 2025, 04:51

Фото: istockphoto / RamonCast

В американском городе Хейвард (штат Калифорния) произошёл взрыв газа. По данным The Guardian, в результате инцидента пострадали не менее шести человек.





Все случилось спустя несколько часов после того, как строительная бригада повредила газовую трубу. Из-за взрыва четыре здания получили серьезные повреждения.



«Мы сидели в доме, и это просто... Всё дрожало. Вещи падали со стен, и когда мы смотрели в камеру, казалось, будто смотришь видео о войне», — цитирует издание слова очевидца.