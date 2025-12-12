Массовая авария заблокировала движение по Таллинскому шоссе в Петербурге
Три автомобиля столкнулись на Таллинском шоссе в Петербурге, из-чего движение по дороге оказалось заблокированным в обе стороны. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Авария произошла в районе дома № 27 около 20:00 на участке трассы, ведущем из города в сторону Красного Села. Участниками ДТП стали автомобили Citroen, Kia и Mercedes.
В результате происшествия пострадала женщина среднего возраста. Травмы она получила из‑за срабатывания подушки безопасности. В настоящий момент медики оценивают необходимость её госпитализации.
