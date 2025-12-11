В Петербурге два жилых комплекса остались без света
В Приморском районе Петербурга произошло массовое отключение электроэнергии. Свет пропал сразу в двух жилых комплексах, передает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
В одном из ЖК отключение затронуло сразу шесть жилых домов. Поначалу жители не могли связаться с аварийно‑диспетчерской службой, однако позже реакция последовала. По их словам, произошла авария на электросетях.
Один из жильцов утверждает, что свет пропал примерно в 22:15. При этом никаких предварительных оповещений не было.
По данным издания, во время отключения электроэнергии несколько человек застряли в лифте. На место происшествия выехала аварийная бригада.
