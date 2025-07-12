Технопарк «Слава» загорелся на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы произошел пожар на территории технопарка «Слава». Возгорание зафиксировали на первом и втором этажах административного здания. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.
Информация о ЧП поступила на диспетчерский пульт днем субботы, 12 июля. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчеты. Всего задействовано 45 человек и 13 единиц техники. Сотрудники газодымозащитной службы проверили помещения здания. На данный момент сведений о пострадавших и причинах пожара нет.
Перед этим подмосковный Комлесхоз предупредил о высокой пожароопасности из-за аномально жаркой погоды.
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