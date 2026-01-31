Подозреваемый в убийстве девушки на юго-востоке Москвы дал показания

31 января 2026, 22:59

Подозреваемый в удушении девушки на Совхозной улице Москвы признался в содеянном

Фото: медиасток.рф

Подозреваемый по делу об удушении девушки на юго-востоке Москвы признал вину. Как сообщили в телеграм столичного управления СК России, в понедельник следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.