Подозреваемый в убийстве девушки на юго-востоке Москвы дал показания
Подозреваемый по делу об удушении девушки на юго-востоке Москвы признал вину. Как сообщили в телеграм столичного управления СК России, в понедельник следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в ведомстве сообщали, что в одной из квартир нашли тело девушки с признаками удушения. По информации прокуратуры, 31 января мужчина сам пришёл в правоохранительные органы и рассказал о совершённом преступлении.
По его словам, 30 января около 17:00 он приехал к бывшей возлюбленной, чтобы забрать вещи и попытаться восстановить отношения. Между ними произошла ссора, во время которой он задушил потерпевшую. Возбудили уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемого задержали.
На опубликованном СК видео фигурант утвердительно ответил на вопрос о признании вины. Как уточняет прокуратура, в понедельник следствие намеревается ходатайствовать перед Люблинским районным судом Москвы об аресте подозреваемого.
