Шесть человек пропали без вести при пожаре в социальном доме в Кировской области

Видео: mchs.gov.ru
В социальном доме в Кировской области вспыхнул пожар, несколько пенсионеров пропали без вести. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что возгорание произошло в учреждении в посёлке Кильмезь под Кировом. Огонь быстро распространился по помещениям деревянной постройки, в которой проживало 11 пенсионеров.
По данным источников канала, в результате произошедшего погибли два человека, ещё как минимум шестеро числятся пропавшими без вести – неизвестно, были ли они в здании в момент пожара, их разыскивают. Остальных постояльцев удалось оперативно эвакуировать
В настоящее время причина пожара неизвестна.
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По данным источников канала, в результате произошедшего погибли два человека, ещё как минимум шестеро числятся пропавшими без вести – неизвестно, были ли они в здании в момент пожара, их разыскивают. Остальных постояльцев удалось оперативно эвакуировать
В настоящее время причина пожара неизвестна.
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Анастасия Чинкова