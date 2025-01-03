МЧС: в Хабаровском крае пожар уничтожил пять машин

Фото: telegram-канал МЧС России
В Хабаровском крае произошел пожар в автосервисе, расположенном на улице Пионерская в городе Амурск, сообщили в telegram-канале МЧС России, показывая фото и видео происшествия.
Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. В результате происшествия сгорели пять автомобилей, однако пострадавших, к счастью, нет.
На месте происшествия работают 12 сотрудников МЧС России, задействовано две единицы техники. Пожарные оперативно локализовали возгорание, но причины инцидента пока не сообщаются.
Ранее спасатели в официальном Telegram-канале МЧС сообщили, что в Крыму выявили два новых участка загрязнения нефтепродуктами на фоне крушения танкеров. В настоящее время зона очищается, специалистами вывозится грунт.
Также в ночь со 2 на 3 января стало известно, что американский самолет упал на склад в Калифорнии (Фуллертон), вызвав сильный пожар. Погибло 2 человека, пострадало еще 18. Возможно, что еще появятся новые жертвы.
Читайте также:
Подрыв Tesla Cybertruck в США: личность и военная карьера виновного связаны с ВСУ, подробности
«Как отразится на платежах?»: в Раде призвали Тимошенко выступить по остановке транзита газа из РФ
«Секс-рабыни по семейной связи»: Родители принуждали к оргиям четырех дочек по 9 раз на дню
На месте происшествия работают 12 сотрудников МЧС России, задействовано две единицы техники. Пожарные оперативно локализовали возгорание, но причины инцидента пока не сообщаются.
Ранее спасатели в официальном Telegram-канале МЧС сообщили, что в Крыму выявили два новых участка загрязнения нефтепродуктами на фоне крушения танкеров. В настоящее время зона очищается, специалистами вывозится грунт.
Также в ночь со 2 на 3 января стало известно, что американский самолет упал на склад в Калифорнии (Фуллертон), вызвав сильный пожар. Погибло 2 человека, пострадало еще 18. Возможно, что еще появятся новые жертвы.
Читайте также:
Подрыв Tesla Cybertruck в США: личность и военная карьера виновного связаны с ВСУ, подробности
«Как отразится на платежах?»: в Раде призвали Тимошенко выступить по остановке транзита газа из РФ
«Секс-рабыни по семейной связи»: Родители принуждали к оргиям четырех дочек по 9 раз на дню
Мария Моисеева