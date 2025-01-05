В Абхазии объявили 6 января днём траура из-за гибели пятерых детей при пожаре

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В Абхазии объявили траур 6 января после гибели пятерых детей при пожаре в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.
Отмечается, что в связи с трагедией, унесшей жизни несовершеннолетних, указом исполняющего обязанности главы государства Бандры Гунбы 6 января объявлен днем траура.
Во всех госучреждениях в понедельник будут приспущены государственные флаги, а в учреждениях культуры, на телевидении и радиостанциях будут отменены все развлекательные мероприятия и программы.
Ранее сообщалось в абхазском селе Папанырхуа произошёл пожар в частном доме, где проживала семья Чолария. Огонь мгновенно охватил все помещения, спасти пятерых детей не удалось. Самому младшему из них было всего четыре месяца. По предварительным данным, бабушка детей при растапливании печи случайно перепутала керосин с бензином.
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Во всех госучреждениях в понедельник будут приспущены государственные флаги, а в учреждениях культуры, на телевидении и радиостанциях будут отменены все развлекательные мероприятия и программы.
Ранее сообщалось в абхазском селе Папанырхуа произошёл пожар в частном доме, где проживала семья Чолария. Огонь мгновенно охватил все помещения, спасти пятерых детей не удалось. Самому младшему из них было всего четыре месяца. По предварительным данным, бабушка детей при растапливании печи случайно перепутала керосин с бензином.
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Анастасия Чинкова