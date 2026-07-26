В Дагестане в результате ДТП с опрокидыванием погиб малолетний ребёнок
В Дагестане в результате ДТП с опрокидыванием погиб малолетний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Авария произошла поздним вечером 25 июля на 5-м километре автодороги «Шамилькала – Временный» в Унцукульском районе. Предварительно, 27-летний местный житель за рулём автомобиля «ВАЗ 217030» не справился с управлением и наехал на бетонные барьерные ограждения, после чего машина перевернулась. Находившийся в салоне мальчик получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Эльбрусе во время спуска погибли два альпиниста-иностранца, которые приехали из Боснии и Герцеговины. Поиски ещё четырех участников группы продолжаются. Подробности читайте здесь.
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