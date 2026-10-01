Выяснилось, сколько рэпер Macan заработает на трёх концертах в Подмосковье после армии

01 октября 2026, 05:53

Macan после армии может заработать до 72 миллионов рублей на концертах в Подмосковье

Macan/Андрей Косолапов (Фото: Instagram* @1macan)

После окончания срочной службы в армии рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) может заработать порядка 72 миллионов рублей на трёх концертах в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.