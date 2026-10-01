Выяснилось, сколько рэпер Macan заработает на трёх концертах в Подмосковье после армии
После окончания срочной службы в армии рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) может заработать порядка 72 миллионов рублей на трёх концертах в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.
В начале зимы музыкант отправится в тур по России. Его первый концерт запланирован на 1 декабря в Смоленске, при этом всего в гастрольном графике не менее 12 городов. В Подмосковье Macan выступит трижды: 4 декабря в ледовом дворце «Витязь» в Подольске, 11 декабря на «Арене Балашиха» и 27 декабря на «Арене Мытищи».
Самые дешевые билеты в Подольске обойдутся в 1,8 тысячу рублей, а самые дорогие — в пять тысяч. В Балашихе и Мытищах минимальная стоимость одинакова — две тысячи рублей. Больше всего придется заплатить за места на трибунах — от 7,5 (Мытищи) до 8,5 (Балашиха) тысячи рублей. «Золотой серединой» в плане цены на каждом мероприятии являются билеты на танцпол или в фан-зону.
С учётом вместимости площадок и уже проданных билетов выручка от трёх подмосковных выступлений может достигнуть примерно 72 миллионов рублей. Расходы на организацию концертов в эту сумму не входят.
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