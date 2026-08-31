Шесть тел с огнестрельными ранениями обнаружили на горе
На горе в южноафриканской провинции Мпумаланга нашли шесть тел с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает газета Sowetan.
Трагедия произошла в районе Машоботе. Местный житель позвонил в полицию утром 29 августа, и прибывшие на место сотрудники подразделения по борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых обнаружили шесть тел. Предположительно, погибшие были нелегальными шахтёрами — предварительное расследование указывает на возможный конфликт между конкурирующими группировками, действующими в этом районе.
По факту шести убийств возбудили уголовное дело. Комиссар полиции провинции Апафия Модисе заявила, что детективы работают круглосуточно и разыскивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что на руднике в Хабаровском крае произошло обрушение горной породы. В результате инцидента один человек погиб, ещё двое получили травмы.
Читайте также: