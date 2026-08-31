Шесть тел с огнестрельными ранениями обнаружили на горе

31 августа 2026, 06:12

На горе в ЮАР обнаружили тела шести человек с огнестрельными ранениями

Фото: iStock/Urilux

На горе в южноафриканской провинции Мпумаланга нашли шесть тел с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает газета Sowetan.