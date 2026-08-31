Один человек погиб, двое пострадали при обрушении на руднике в Хабаровском крае
На руднике в Хабаровском крае произошло обрушение горной породы: один человек погиб, ещё двое получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на МЧС.
Порода обрушилась на глубине 175 метров. Силы горноспасателей МЧС России и сотрудники предприятия оперативно организовали операцию по поиску и спасению пострадавших. Всего к работам на месте привлекли 23 человека и шесть единиц техники.
Специалисты обнаружили троих граждан, которые пострадали в результате инцидента. Двое выжили — им понадобилась профессиональная помощь. Одного мужчину доставили в медпункт, второму потребовалась госпитализация в больницу Комсомольска-на-Амуре. Тело третьего работника, который погиб под завалом, в настоящий момент извлекают.
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