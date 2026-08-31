Один человек погиб, двое пострадали при обрушении на руднике в Хабаровском крае

31 августа 2026, 05:47

Фото: iStock/Natalya Bosyak

На руднике в Хабаровском крае произошло обрушение горной породы: один человек погиб, ещё двое получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на МЧС.