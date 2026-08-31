Ядовитые «португальские кораблики» начали активно размножаться у берегов Европы

31 августа 2026, 04:53

Фото: iStock/Penny Britt

Из-за потепления вод Северной Атлантики опасные для человека физалии, известные как «португальские военные кораблики», начали размножаться у берегов Европы. Об этом рассказала РИА Новости сотрудница Научно-исследовательского института Франции в сфере морского природопользования Эльвира Антажан.