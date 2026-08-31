Ядовитые «португальские кораблики» начали активно размножаться у берегов Европы
Из-за потепления вод Северной Атлантики опасные для человека физалии, известные как «португальские военные кораблики», начали размножаться у берегов Европы. Об этом рассказала РИА Новости сотрудница Научно-исследовательского института Франции в сфере морского природопользования Эльвира Антажан.
Ранее британская газета Financial Times сообщала о массовом появлении этих похожих на медуз существ на атлантическом побережье Франции и Испании. За несколько недель они ужалили более тысячи человек. В последние годы случаи появления «португальских корабликов» участились, иногда их можно встретить даже у британских берегов в районе Ла-Манша.
По словам эксперта, раньше течения и ветры приносили в воду Европы лишь взрослых особей из тропиков, однако теперь ситуация изменилась. Температура воды позволяет молодым физалиям размножаться прямо здесь — учёные нашли совсем маленьких особей, размером до сантиметра.
Напомним, что соприкосновение с «португальским корабликом» вызывает серьёзные ожоги. Для аллергиков, а также для тех, кого физалия жалила длительное время, такая встреча может оказаться смертельной. Так, например, только этим летом российскую туристку временно парализовало после контакта с этим морским существом на Бали.
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