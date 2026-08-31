Около 15 человек пропали после мощного наводнения в американском парке Гранд-Каньон
В американском национальном парке Гранд-Каньон после сильного наводнения около 15 человек пропали без вести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Службу национальных парков США.
Стихия обрушилась на территорию Аризоны 29 августа. Бурная вода смыла в реку Колорадо валуны, металлические детали и мусор. Наводнение нанесло серьезный ущерб инфраструктуре парка — почти все пешеходные мосты над ручьём Брайт-Энджел не выдержали напора и рухнули.
Администрация парка уже эвакуировала 62 человека из пострадавших районов. Национальная парковая служба обратилась к общественности с просьбой сообщать любую информацию о 15 пропавших, чьи судьбы пока остаются неизвестными. Уточняется, что в настоящий момент власти продолжают оценивать масштаб ущерба, нанесённого стихией.
Ранее «Радио 1» передавало, что на границе Камчатки и Чукотки медведь напал на двух охотников и серьёзно ранил их. Подробности читайте в нашем материале.
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