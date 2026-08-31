Около 15 человек пропали после мощного наводнения в американском парке Гранд-Каньон

31 августа 2026, 05:25

CBS: Около 15 человек пропали без вести в парке Гранд-Каньон после наводнения

Фото: iStock/Tini31

В американском национальном парке Гранд-Каньон после сильного наводнения около 15 человек пропали без вести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Службу национальных парков США.