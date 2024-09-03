Шесть вагонов с углём сошли с рельсов на железнодорожной трассе в Забайкалье

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В районе станции «Шахтёрская» в Забайкальском крае произошла крупная железнодорожная авария. Сошли с рельсов шесть товарных вагонов, гружёных углём.
Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Уточняется, что движение поездов на данном участке железной дороги не прерывалось. В результате аварии никто не пострадал. Причины и подробности происшествия установят сотрудники надзорного ведомства в ходе назначенной и уже начавшейся проверки.
Аварийно-ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. Вагоны находились на запасном пути, поэтому на движение поездов по основной трассе авария не повлияла. Проверяется соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам проверки в случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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Александр Бойцов