Грузовой поезд сошёл с рельсов в Оренбургской области — видео

Фото: istockphoto/teppakorn tongboonto
В Оренбургской области сошел с рельсов грузовой состав, сообщает Mash, публикуя кадры с места происшествия.
Уточняется, что шесть вагонов влетели в складские помещения, расположенные рядом с ж/д путями. По данным журналистов, все случилось, поскольку проезд был узким, а машинист не учел габаритов.
В РЖД уведомили, что на остановочный пункт «Меновой двор» из Оренбурга направляется восстановительный состав. К счастью, никто не пострадал, угрозы для экологии нет. Кроме того, инцидент не повлиял на движение других поездов.
Ранее сообщалось, что рабочие сорвались с высоты в 35 метров, когда ремонтировали кран. Погиб один человек.
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В РЖД уведомили, что на остановочный пункт «Меновой двор» из Оренбурга направляется восстановительный состав. К счастью, никто не пострадал, угрозы для экологии нет. Кроме того, инцидент не повлиял на движение других поездов.
Ранее сообщалось, что рабочие сорвались с высоты в 35 метров, когда ремонтировали кран. Погиб один человек.
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Никита Кротов