В Нижнем Новгороде подростки избили пенсионера на остановке ради треш-стрима
В Нижнем Новгороде компания подростков напала на пенсионера на остановке. Об этом сообщает программа «Кстати».
Две девушки в белом избили пожилого мужчину, который сидел на лавочке, а юноша в чёрном снимал всё на телефон и вёл трансляцию. За пенсионера вступился прохожий, но был забрызган газовым баллончиком. У мужчины сильно отекли глаза, он получил ожог.
После случившегося на место приехали медики и сотрудники правоохранительных органов. Супруга пострадавшего от газового баллончика написала заявление в полицию, так как сам он ничего не видел. Правоохранители проводят проверку и ищут нападавших.
Ранее сообщалось о происшествии в Башкирии. Там 17-летний студент угнал два автомобиля, чтобы добраться до дома.
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