В Непале 10 альпинистов пропали без вести из-за лавины
В Непале сошла лавина и накрыла базовый лагерь Химлунг-Химала. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в лагере находились 10 альпинистов — сейчас все они числятся пропавшими.
Лавина сошла на фоне сильных снегопадов. Связи с лагерем сейчас нет. По предварительным сведениям, двое пропавших работали с компанией Imagine Nepal, ещё восемь — с Himalayan Holidays.
Часть альпинистов ушла вниз после предупреждений о непогоде, но в лагере оставались люди. Плохая погода мешает спасателям начать поиски, а для вылета вертолёта нужно получить отдельное разрешение. Власти запретили туристам выходить в горы.
Отмечается, что разрешения на осенние восхождения в Непале в этом году получили как минимум 53 россиянина. Точных данных о том, что кто-то из них находился в лагере во время схода лавины или оказался среди 10 пропавших, пока нет.
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