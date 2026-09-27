В Непале 10 альпинистов пропали без вести из-за лавины

27 сентября 2026, 10:22

Фото: Istock/med_ved

В Непале сошла лавина и накрыла базовый лагерь Химлунг-Химала. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в лагере находились 10 альпинистов — сейчас все они числятся пропавшими.