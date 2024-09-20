Шестерых фигурантов дела Wildberries арестовали

Фото: istockphoto/Wavebreakmedia
Все шестеро обвиняемых, получивших в пятницу 15 суткок лишения свободы «по делу Wildberries», арестованы за попытку проникнуть в приемный покой НИИ скорой помощи им. Скрифосовского, информирует РИА Новости.
В среду, 18 сентября, возле офиса компании Wildberries в Романовом переулке произошла перестрелка. По словам очевидца, в это время Владислав Бакальчук пытался войти в здание вместе с неизвестными «бородачами», но им помешали охранники. Жертвами нападения стали два сотрудника офиса. Еще семь человек получили ранения.
Сам Бакальчук заявил, что приехал в офис на заранее запланированную встречу и что стрельба была актом агрессии против него.
Читайте также:
Избиение пенсионера в московском пункте выдачи Wildberries попало на видео
Силовики обыскивают дом Бакальчука по делу о Wildberries
Стало известно, как повлияло на состояние Бакальчук слияния Wildberries с Russ
Александр Климов