Шестерых фигурантов дела Wildberries арестовали

Полиция задержала 12 жителей Петербурга, которых подозревают в торговле данными о передвижении поездов. По данным МВД, задержанные продавали информацию о движении составов по России и за рубеж. Об этом 20 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.