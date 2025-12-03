Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края по второму делу
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил 25 лет лишения свободы по совокупности двух уголовных дел. Об этом сообщает РИА Новости.
Бабушкинский суд Москвы назначил экс-чиновнику 23 года колонии строгого режима за хищение активов «МСП Банка». Этот срок присоединили к предыдущему приговору Люберецкого суда, вынесенному в феврале 2023 года. Тогда Фургалу дали 22 года за организацию убийств в начале 2000-х годов. В итоге общее наказание составило 25 лет.
Всего по новому делу проходят десять человек. Сам экс-губернатор свою вину не признает. Для остальных фигурантов прокуратура запрашивала от четырех до 22 лет заключения.
Читайте также: