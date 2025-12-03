Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края по второму делу

03 декабря 2025, 12:58

Хабаровский экс-губернатор Фургал получил 25 лет колонии по двум уголовным делам

Фото: iStock/AMilkin

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил 25 лет лишения свободы по совокупности двух уголовных дел. Об этом сообщает РИА Новости.