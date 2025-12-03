Достижения.рф

Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края по второму делу

Хабаровский экс-губернатор Фургал получил 25 лет колонии по двум уголовным делам
Фото: iStock/AMilkin

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил 25 лет лишения свободы по совокупности двух уголовных дел. Об этом сообщает РИА Новости.



Бабушкинский суд Москвы назначил экс-чиновнику 23 года колонии строгого режима за хищение активов «МСП Банка». Этот срок присоединили к предыдущему приговору Люберецкого суда, вынесенному в феврале 2023 года. Тогда Фургалу дали 22 года за организацию убийств в начале 2000-х годов. В итоге общее наказание составило 25 лет.

Всего по новому делу проходят десять человек. Сам экс-губернатор свою вину не признает. Для остальных фигурантов прокуратура запрашивала от четырех до 22 лет заключения.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0