Шестеро студентов упали в резервуар на комбинате при прохождении практики в КНР
Шестеро студентов утонули в рудной пульпе на горнообогатительном комбинате при прохождении практики в Китае. Как пишет газета The Washington Post, трагедия случилась на заводе компании China National Gold Group в районе Внутренняя Монголия.
Предприятие перерабатывает руду. Погибшие студенты обучались в Северо-Восточном университете в Шэньяне. Молодые люди изучали обогащение полезных ископаемых и осматривали оборудование с пульпой. Под практикантами обрушилась платформа-решетка, и они оказались в пульпе на десятиметровой глубине.
Спасатели искали несчастных, но спасти их не удалось, им не дала выбраться густая пульпа. Педагог, сопровождавший практикантов, травмирован. По заявлению компании China National Gold Group, она «приложила все усилия для спасения». В университете отказались комментировать ситуацию.
По китайским соцсетям прокатилась волна возмущения, за пару часов хэштег #ChinaGoldApology получил 52 миллиона просмотров. Юзеры указывают на возможное нарушение техники безопасности и требуют ответа от властей.
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