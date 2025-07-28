Шестеро студентов упали в резервуар на комбинате при прохождении практики в КНР

28 июля 2025, 21:23

Шесть студентов утонули в рудной пульпе, упав в резервуар на комбинате в Китае

Фото: istockphoto/PROMT8

Шестеро студентов утонули в рудной пульпе на горнообогатительном комбинате при прохождении практики в Китае. Как пишет газета The Washington Post, трагедия случилась на заводе компании China National Gold Group в районе Внутренняя Монголия.