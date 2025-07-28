Неизвестный убил супругов при походе в «Логово Дьявола» в США
Супруги пошли в парк «Логово Дьявола» в США с маленькими дочерями и погибли.
Как передает телеканал Fox news, пару убил неизвестный прохожий. Способ расправы не сообщается, однако известно, что девочки сейчас находятся у родственников. Трагедия произошла в минувшую субботу, 26 июля, когда 43-летний Клинтон и 41-летняя Кристен Бринк решили прогуляться по парку в Арканзасе.
На пути им встретился мужчина в белой рубашке и с рюкзаком на спине. Все случилось прямо на глазах у детей. Известно, что семья Бринк приехала в Арканзас не так давно из другого штата. Подозреваемого ищут, других подробностей полиция не раскрыла. Ведется следствие.
Перед этим стало известно о нападении акулы на мужчину в США.
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