Шестиклассницу из Москвы поймали с мефедроном

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В одной из лучших школ Москвы шестиклассницу поймали с пакетиком мефедрона, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошёл в столичной гимназии №1562, которая входит в топ-30 лучших школ Москвы.
Пакетик с наркотиками выпал из рюкзака ученицы, это заметила заместитель директора и попыталась задержать девочку, но той удалось сбежать.
Выяснилось, что девочка состоит на учёте в психдиспансере, а раньше была участницей скандального объединения ЧВК «Рёдан».
Также стало ясно, что шестиклассницу на наркотики подсадила её подруга. Вместе они оказались замешенными в целой криминальной схеме. В настоящий момент в ситуации разбираются правоохранительные органы.
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Пакетик с наркотиками выпал из рюкзака ученицы, это заметила заместитель директора и попыталась задержать девочку, но той удалось сбежать.
Также стало ясно, что шестиклассницу на наркотики подсадила её подруга. Вместе они оказались замешенными в целой криминальной схеме. В настоящий момент в ситуации разбираются правоохранительные органы.
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Евгения Парфентьева