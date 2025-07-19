Суд арестовал мужчину за угрозы слива личной информации потерпевшего в Москве

19 июля 2025, 11:12

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Обвиняемого по делу о вымогательстве под угрозой слива в сеть личных данных пострадавшего арестовал Басманный суд столицы.





Об этом в субботу, 19 июля, пишет РИА Новости. Обозреватели ознакомились с материалами дела.





«Обвиняемый высказал требования о передаче чужого имущества под угрозой распространения сведений... указанные сведения он угрожал разместить в сети интернет», — говорится в публикации.

