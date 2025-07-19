Суд арестовал мужчину за угрозы слива личной информации потерпевшего в Москве
Обвиняемого по делу о вымогательстве под угрозой слива в сеть личных данных пострадавшего арестовал Басманный суд столицы.
Об этом в субботу, 19 июля, пишет РИА Новости. Обозреватели ознакомились с материалами дела.
«Обвиняемый высказал требования о передаче чужого имущества под угрозой распространения сведений... указанные сведения он угрожал разместить в сети интернет», — говорится в публикации.Фигуранту вменяют нарушение неприкосновенности частной жизни и вымогательство. Первая статья подразумевает лишение свободы до двух лет. Вторая — до 15 лет. Причастность гражданина к преступлению подтверждена показаниями заявителя и протоколами следствия, сказано в материалах уголовного дела.
Отмечено, что ранее злоумышленника уже судили за аналогичное деяние. Следователи сейчас проверяют его на причастность к другим преступлениям.