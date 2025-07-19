Незнакомец пнул москвичку в спину после вежливого отказа в знакомстве
В Москве произошло очередное странное нападение на девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Наргиса рассказала, что на улице к ней подошёл познакомиться молодой человек. Девушка отказала ему на просьбу дать её номер телефона, после чего парень ударил её ногой в спину.
Пострадавшей удалось догнать обидчика и записать его на видео. После с полученными кадрами она отправилась в полицию, где написала заявление и получила направление на снятие побоев.
Сама Наргиса подозревает, что молодой человек мог быть учеником очередного коуча, наподобие Алекса Лесли.
Напомним, что в июне в Москве зафиксировано множество подобных случаев, когда парни с пикаперских курсов приставали и домогались девушек на улицах. В отношении одного из секс-гуру с псевдонимом Алекс Лесли возбудили уголовное дело за склонение к изнасилованию.
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