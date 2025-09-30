Шестилетний мальчик спас мать от избивавшего ее садиста
В США шестилетний мальчик спас свою мать от садиста. Об этом пишет журнал People.
Все произошло 24 сентября в городе Уэстгейт штата Айова. Первоклассник сел в школьный автобус и передал водителю клочок бумаги с надписью: «Позвоните в 911». Тот выполнил просьбу, после чего полиция приехала по указанному адресу.
Правоохранители обнаружили в доме избитую женщину, которую против воли удерживал 29-летний Гленрой Миллер с Багамских островов. Накануне ночью он неоднократно пинал ее, сломав два ребра. Американка не могла самостоятельно вызвать помощь, поэтому написала записку и попросила сына передать ее в школе.
Злоумышленника арестовали и обвинили в вооруженном похищении, нанесении побоев и домашнем насилии. Сейчас он находится за решеткой. Им также заинтересовались таможенная и миграционная службы. Кем мужчина приходится пострадавшей, не раскрывается.
