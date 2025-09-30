Достижения.рф

Шестилетний мальчик спас мать от избивавшего ее садиста

People: в США шестилетний мальчик спас мать от жестокого похитителя
Фото: iStock/Iana Pronicheva

В США шестилетний мальчик спас свою мать от садиста. Об этом пишет журнал People.



Все произошло 24 сентября в городе Уэстгейт штата Айова. Первоклассник сел в школьный автобус и передал водителю клочок бумаги с надписью: «Позвоните в 911». Тот выполнил просьбу, после чего полиция приехала по указанному адресу.

Правоохранители обнаружили в доме избитую женщину, которую против воли удерживал 29-летний Гленрой Миллер с Багамских островов. Накануне ночью он неоднократно пинал ее, сломав два ребра. Американка не могла самостоятельно вызвать помощь, поэтому написала записку и попросила сына передать ее в школе.

Злоумышленника арестовали и обвинили в вооруженном похищении, нанесении побоев и домашнем насилии. Сейчас он находится за решеткой. Им также заинтересовались таможенная и миграционная службы. Кем мужчина приходится пострадавшей, не раскрывается.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0