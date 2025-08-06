Шестиметровый питон в Бангладеш проглотил пять коз
В деревне Бобартхол Бангладеш гигантский питон длиной более шести метров стал причиной исчезновения пяти коз с местных ферм, сообщает издание Bangla News 24.
Жители деревни заметили пропажу коз, но не сразу поняли причину. Позже один из местных стал свидетелем, как огромная змея пыталась проглотить ещё одно животное. Коза громко кричала, что привлекло внимание людей.
Потрясённые увиденным жители быстро собрались, вооружившись палками, мачете и другими подручными инструментами, и убили питона.
Специалисты отмечают, что питон мог появиться в деревне из-за нехватки пищи в близлежащем лесу. Хотя питон и съел коз, жители деревни, убив его, нарушили местный закон об охране дикой природы. Питон относится к редким и исчезающим видам. Полиция проводит проверку, не исключено возбуждение уголовного дела.
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