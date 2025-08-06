Голый мужчина с секс-игрушкой на палке терроризирует туристов в Словакии

06 августа 2025, 11:58

Фото: iStock/Fedorovekb

Голый мужчина с секс-игрушкой на палке терроризирует европейских туристов в Словакии. Об этом сообщает New York Post.





В то время как туристы любовались готическим замком Гимеш, мужчина проводил фотосессию в стиле ню, используя необычный реквизит.





«У него была балаклава и фаллоимитатор, прикрепленный к палке. Мы боялись его, но он сказал, что он не хочет нас пугать. Он думал, что раз сегодня понедельник, то никого не встретит», — заявил один из туристов.

