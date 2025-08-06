Голый мужчина с секс-игрушкой на палке терроризирует туристов в Словакии
Голый мужчина с секс-игрушкой на палке терроризирует европейских туристов в Словакии. Об этом сообщает New York Post.
В то время как туристы любовались готическим замком Гимеш, мужчина проводил фотосессию в стиле ню, используя необычный реквизит.
«У него была балаклава и фаллоимитатор, прикрепленный к палке. Мы боялись его, но он сказал, что он не хочет нас пугать. Он думал, что раз сегодня понедельник, то никого не встретит», — заявил один из туристов.
После чего эксгибиционист начал следовать за женщинами. Данный инцидент стал третьей встречей посетителей с обнаженным мужчиной в одном и том же месте в лесу с 2020 года.
Хотя его поведение вызывает тревогу у туристов, он не проявлял никаких признаков сексуального поведения или агрессии по отношению к людям.