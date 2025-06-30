«Шифер разлетался, как бумага»: разрушительный ураган обрушился на Улан-Удэ

В Улан-Удэ ветер сорвал крыши, а град уничтожил огороды
Фото: iStock / SingerGM

На Улан-Удэ обрушился мощный ураган, причинив значительные разрушения. Шквальный ветер валил деревья, срывал крыши с домов в пригороде и ломал заборы, словно спички.



По информации Babr Mash, шифер разлетался, как бумага. Град нанес серьезный ущерб огородам, уничтожив практически все посевы.

Стихия налетела внезапно, и так же быстро утихла, оставив после себя разрушения.

Виктория Иванченко

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