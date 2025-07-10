«Шик, блеск... Бурлеск!»: В питерском цирке под акробатом сломался турник во время номера

10 июля 2025, 21:07

В Петербурге во время выступления акробатов сломался турник

Фото: Istock/Tatiana Belova

Инцидент случился в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке. Во время исполнения номера под акробатами сломался турник. Подробности сообщает Telegram-канал «SHOT».