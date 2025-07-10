«Шик, блеск... Бурлеск!»: В питерском цирке под акробатом сломался турник во время номера
Инцидент случился в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке. Во время исполнения номера под акробатами сломался турник. Подробности сообщает Telegram-канал «SHOT».
Происшествие случилось в первом акте вечернего представления «Бурлеск». Три эквилибриста, во время исполнения циркового трюка, раскручивались на круговом турнике. Но в какой-то момент специальная конструкция не выдержала и сломалась. В результате крушения циркового оборудования, один из артистов жёстко упал на пол, ударившись затылком и спиной.
Следует отметить, что гимнаст смог встать самостоятельно. Артист поблагодарил зрителей, после чего ушёл за кулисы. Состояние акробата неизвестно.
Зрелищное шоу «Бурлеск» завоевало на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако награду «Золотой клоун». Выступления артистов Гии Эрадзе известны сочетанием элементов цирка, мюзикла и театра.
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