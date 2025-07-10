В Курске в результате атаки ВСУ погиб 73-летний пенсионер
73-летний мужчина погиб при атаке вражеского беспилотного летательного аппарата по Курску. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Чрезвычайное происшествие произошло на улице 3-я Моковская. В результате атаки беспилотника на частный дом произошёл взрыв, который унёс жизнь пенсионера. Женщина с ребёнком, проходящая в момент падения дрона, чудом не пострадала. Дом погибшего уничтожен огнём, а в соседнем домовладении загорелась пристройка. Родным 73-летнего мужчины пообещали оказать необходимую помощь.
Отмечается, что в расположенном рядом двенадцатиэтажном многоквартирном доме на некоторых этажах выбиты оконные стекла. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Кроме того, атаки беспилотников были произведены по посёлку Новомедведок и деревне Курносовка Щигровского района. Возгорания оперативно потушены.
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