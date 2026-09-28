Шивелуч на Камчатке поднял пепел на 11 километров

28 сентября 2026, 15:31

Фото: iStock/KONSTANTIN AKIMOV

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепловый шлейф на высоту до 11 километров. Руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук связал активность с формированием нового купола вулкана. Об этом сообщает ТАСС.