Шивелуч на Камчатке поднял пепел на 11 километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепловый шлейф на высоту до 11 километров. Руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук связал активность с формированием нового купола вулкана. Об этом сообщает ТАСС.
По оценке специалистов, серия пепловых выбросов участилась именно из-за роста купола на исполине.
26 сентября Шивелуч уже выбрасывал пепел примерно на 12 километров над уровнем моря. После того эпизода пеплопад затронул один из населенных пунктов Камчатки.
Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от активности нового лавового купола. При сохранении его роста возможны новые мощные пепловые выбросы, в том числе на высоту свыше 10 километров. Ветер может переносить пепловые шлейфы на десятки и сотни километров, создавая угрозу для авиации и вызывая пеплопады в населенных пунктах, расположенных в направлении распространения облака.
Специалисты продолжат наблюдение за сейсмической активностью, деформациями вулкана и интенсивностью выбросов. При усилении извержения власти могут рекомендовать жителям близлежащих поселков ограничить пребывание на улице, подготовить средства защиты органов дыхания и следить за официальными сообщениями экстренных служб.
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