Появились подробности о замороженной в холодильнике россиянке

28 сентября 2026, 14:54

Baza: отец замороженной в холодильнике студентки уехал из Волгограда

Фото: iStock/blinow61

Замороженная в холодильнике молодая девушка из Волгограда жила вместе с отцом. Мужчина уехал из города, сообщил телеграм-канал Baza.