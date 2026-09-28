Появились подробности о замороженной в холодильнике россиянке
Замороженная в холодильнике молодая девушка из Волгограда жила вместе с отцом. Мужчина уехал из города, сообщил телеграм-канал Baza.
Погибшая — 18-летняя студентка второго курса политехнического колледжа, которая проживала в квартире на улице Кирова вместе с отцом. Предположительно, именно он последним видел ее живой. Тело девушки нашли в холодильнике на кухне в позе эмбриона. К моменту обнаружения студентки ее отец уже покинул город, сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение. Мужчина с дочерью жили вдвоем, ее мать скончалась некоторое время назад после продолжительной болезни.
Напомним, о трагедии стало известно после того, как в жилье отключили свет из-за долга по коммунальным платежам. Из квартиры потянулся трупный запах, на который начали жаловаться соседи. Когда дверь вскрыли, выяснилось, что источник идет из неработающего холодильника на кухне. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
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