Катер насмерть сбил российскую туристку в турецкой Анталье
Катер насмерть сбил россиянку в турецкой Анталье. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Трагический инцидент произошел на курорте Кемер, где отдыхала 42-летняя Линария Музипова. Женщина отправилась купаться и заплыла за буйки: в этот момент по морю плыл парасейлинговый катер.
Судно на высокой скорости налетело на туристку. Очевидцы позвали спасателей, но их усилия оказались тщетны. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Капитана и владельца компании задержали. В районе также временно запретили движение судов.
Ранее сообщалось, что в турецкой Аланье в ДТП погибла российская туристка. За рулем автомобиля сидел гражданин Великобритании.
Читайте также: