Школьный консультант скрывала связь с учеником: суд дал ей 40 лет
В США суд вынес суровый приговор сотруднице школы из округа Мак-Дауэлл. Джессика Патрик Финли получила 40 лет тюрьмы за преступления против 14-летнего школьника. Об этом сообщает телеканал WHNS.
Полиция задержала 31-летнюю американку 28 февраля 2024 года. Она работала тренером волейбольной команды и помогала подросткам с учебой и выбором профессии. Следователи выяснили, что Финли завела близкие отношения с учеником. Позже она вступила с ним в сексуальную связь. Прокуратура предъявила ей шесть обвинений по делам о преступлениях сексуального характера против несовершеннолетнего. Еще восемь эпизодов касались непристойного поведения. Отдельно в деле фигурировало изнасилование.
Финли не признала вину. В 2025 году она отказалась от сделки со следствием и потребовала полноценный суд. Присяжные изучили материалы дела и поддержали обвинение по всем пунктам. После этого судья отправил женщину в тюрьму на 40 лет. Право на освобождение под надзором у нее появится через 28 лет и четыре месяца. Для этого ей придется соблюдать условия режима и сохранить хорошее поведение.
