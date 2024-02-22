Школьник из Дзержинского получил серьёзные ожоги после взрыва повербанка

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
Школьник из Московской области получил серьёзные ожоги после взрыва повербанка в кармане его куртки, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошёл вечером 20 февраля в городе Дзержинский.
16-летний школьник пошёл гулять, закинув повербанк в карман своей куртки. В определённый момент услышал шипение, а затем громкий хлопок. Устройство взорвалось, а жидкость из него вылилась на одежду подростка и пролжгла её насквозь. Парень попытался сбить пламя самостоятельно, но получил серьёзные ожоги груди и рук.
Подростка экстренно госпитализировали в больницу с ожогами 2-й и 3-й степени тяжести.
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16-летний школьник пошёл гулять, закинув повербанк в карман своей куртки. В определённый момент услышал шипение, а затем громкий хлопок. Устройство взорвалось, а жидкость из него вылилась на одежду подростка и пролжгла её насквозь. Парень попытался сбить пламя самостоятельно, но получил серьёзные ожоги груди и рук.
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Евгения Парфентьева