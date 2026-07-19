Школьник из Ставропольского края погиб при спуске с Эльбруса
11-летний школьник погиб при спуске с восточной вершины Эльбруса. По предварительным сведениям, у него и его отца оборвался страховочный трос. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
40-летний мужчина и его сын родом из Донецка, но в последние годы проживали в посёлке Ставропольского края. В прошлом году они уже предпринимали попытку восхождения на Эльбрус: переночевали в ущелье Адыл-Су, провели подготовку и почти достигли западной вершины.
До цели им не хватило 300 метров — ребёнку стало плохо. Однако на станции Гарабаши родственники подняли флаг школы, в которой учился мальчик, и позже получили благодарность от руководства учебного заведения.
В этот раз пара шла несколько дней. Добрались до вершины и начали спуск — в этот момент, по предварительной информации, трос оборвался. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Отец сломал рёбра и колени, но смог вызвать помощь.
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