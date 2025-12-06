Школьник из Уфы дважды сбегал от матери в другой регион ради встречи с друзьями
Подросток из Уфы уехал в другой регион, чтобы встретиться с друзьями. Об этом сообщает Транспортная полиция Урала.
В сентябре мать с 15-летним сыном переехала из Югры в Башкирию. Школьник не хотел переезжать и несколько раз говорил, что хочет вернуться в Нижневартовск, где у него остались друзья.
25 ноября девятиклассник ушёл из дома. Его мама обратилась в полицию. Сургутские полицейские получили ориентировку, сняли подростка с поезда и передали в реабилитационный центр.
Мать сразу же выехала за ним. 3 декабря она забрала сына, но через несколько часов снова обратилась в полицию. По её словам, подросток отошёл купить воды на вокзале и снова пропал. На этот раз юношу нашли в квартире его друга в Нижневартовске. Беглеца снова передали матери, и она увезла его к новому месту жительства.
