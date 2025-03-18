Школьник на уроке ранил ножом одноклассника

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В городе Юрга Кемеровской области произошел инцидент, в результате которого один школьник нанес ножевое ранение своему однокласснику. Конфликт между подростками продолжался длительное время, и пострадавший ранее получал угрозы, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Информация о происшествии была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей. Как стало известно, администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не предприняли необходимых мер для предотвращения конфликта и пытались скрыть инцидент.
В связи с этим следственное управление СК России по Кемеровской области – Кузбассу инициировало доследственную проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Следователи устанавливают все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие произошедшему.
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В связи с этим следственное управление СК России по Кемеровской области – Кузбассу инициировало доследственную проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Следователи устанавливают все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие произошедшему.
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Дарья Осипова